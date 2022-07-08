Во Владимирской области за сутки выявлены 20 ковид-пациентов
Владимир, 8 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Во Владимирской области 8 июля выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 352 случая заражения.
После выздоровления выписаны 148 тыс. 595 пациентов, в том числе 15 — за последние сутки.
За весь период скончались 3489 человек. Подтвержден один новый летальный случай.