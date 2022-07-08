Санкт-Петербург, 8 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Ливни и грозы ожидаются в предстоящие выходные в Санкт-Петербурге, предупреждает 8 июля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под дождем

«По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине дня субботы, 9 июля, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы», — говорится в сообщении.

В течение дня будет дуть южный, юго-восточный ветер ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В воскресенье, 10 июля, также ожидаются кратковременные дожди, днем местами. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +22…+24 градуса. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.