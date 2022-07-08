Берлин, 8 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Германия, долгое время бывшая одним из мировых экономических локомотивов, стоит на пороге перелома, который, как опасаются некоторые, ставит под угрозу ее процветание, сообщает 8 июля Reuters.

Евро. Германия

Недавнее падение экспорта и цен на акции свидетельствуют о глубоко укоренившихся проблемах в самой густонаселенной и индустриальной стране Европы, столпе ЕС.

В мае 2022 года крупнейшая экономика Европы впервые за три десятилетия импортировала больше, чем экспортировала, с момента воссоединения страны. Продавать больше, чем покупать, — таков был главный принцип Германии, когда она входила в мировую экономическую элиту.

В тот день, когда Берлин перешел к нормированию электроэнергии, акции Deutsche Bank и Commerzbank, лидеров экономики страны, упали примерно на 12%. Немецкие регуляторы объясняют этот обвал опасениями за экономику страны в связи с ограничением поставок российского газа.

«Возможно, это действительно начало периода ослабления для Германии, — считает один из главных экономических экспертов правительства Ахим Трюгер. — Если раньше кто-то рассматривал Германию как образец для подражания, возможно, пришло время реалистично взглянуть на ее сильные и слабые стороны. Никто не идеален».

Хотя Германия выглядит более стабильной, чем Великобритания с ее потрясениями в правительстве или Франция с массовыми протестами «желтых жилетов», в стране тем не менее усиливается социальная напряженность.