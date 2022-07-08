Санкт-Петербург, 8 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. У вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского на время расширилась сфера обязанностей. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте городского правительства.

Сайт правительства Санкт-Петербурга Вице-губернатор Борис Пиотровский

В перечень вопросов, которые временно будет решать Пиотровский, с 5 июля 2022 года вошли молодёжная политика, проведение государственной политики в сфере развития государственного управления на территориях районов города. А также местного самоуправления межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений. В обязанности также добавили взаимодействие с городскими религиозными объединениями, политическими партиями и субъектами общественного контроля.

Переход этого перечня вопросов к Пиотровскому связан с тем, что ранее они входили в обязанности экс-вице-губернатора Максима Мейксина, который теперь является председателем Городской избирательной комиссии и её членом с правом решающего голоса. К тому же перераспределить обязанности губернатору Петербурга Александру Беглову позволил ранее принятый в городском парламенте закон.

Напомним, что на сегодняшний день Пиотровский координирует работу шести комитетов города. Среди них комитеты по культуре, по спорту, по печати и взаимодействию со СМИ и другие.