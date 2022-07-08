Лос-Анджелес, США, , 14:13 — REGNUM Американская актриса Зои Дешанель высказалась о смерти её коллеги Джеймса Каана. Об этом 8 июля пишет Daily Mail.

Зои Дешанель Цитата из телепередачи Saturday Night Live

Актриса поделилась своим воспоминанием об умершем Каане. Она рассказала, что актёр был талантливым музыкантом — в 2003 году он удивил всю съёмочную команду рождественской комедии «Эльф», сыграв соло на фортепиано. «Я думаю, что он был способен на многое, и именно это сделало его таким замечательным актёром. Для меня было большой честью работать с ним», — добавила Дешанель.

ИА REGNUM напоминает, что 6 июля 2022 года Джеймс Каан скончался в возрасте 82 лет в своём доме в Лос-Анджелесе. Актёр известен по роли Сонни в первых двух частях «Крёстного отца».

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