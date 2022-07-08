Абакан, 8 июля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом, выздоровели два человека, госпитализация потребовалась девятерым заболевшим (7 июля — шестерым). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

По данным оперштаба, за весь период пандемии в регионе выявлено 88 197 носителей коронавируса. Общее число выздоровевших — 85 727 человек.

За последние сутки в Хакасии скончался один пациент с коронавирусом, за всё время — 2415.

Напомним, 7 июля в Хакасии было подтверждено девять случаев заражения, выздоровели пять человек, скончался один ковид-пациент.