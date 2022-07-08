Сеул, , 14:12 — REGNUM Студия Nexon Korea начала регистрацию участников бета-тестирования кооперативной игры First Descendant, ранее известной под кодовым названием Project Magnum. Об этом 8 июля сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Тестирование пройдёт с 28 сентября по 4 октября 2022 года. Игра выйдет на ПК (в сервисе Steam) и PlayStation 4 и PlayStation 5, пока Nexon не сообщила о других платформах. Отметим, изначально разработчики сообщали, что релиз состоится только на консолях.

Для справки: First Descendant будет представлять собой бесплатный кооперативный (до 4 человек) ролевой шутер от третьего лица. Авторы игры отмечают, что она предложит игрокам участвовать в «стратегических сражениях с боссами», захватывающих перестрелках и поиске игровых ценностей. Первый трейлер проекта Nexon показала 2 сентября 2021 года.