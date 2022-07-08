Иркутск, , 14:12 — REGNUM По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, правительство региона решает вопрос создания единой Карты жителя. Концепция проекта утверждена. Рассматривается возможность внедрения цифровых сервисов на базе банковской карты «Мир».

Электронная карта жителя Иркутской области Правительство Иркутской области

Карта жителя Иркутской области может использоваться как платежный инструмент, проездной билет, скидочная карта, пропуск и т.д.

«Карта, в первую очередь, разрабатывается для удобства граждан. Не нужно носить с собой множество разных карт на все случаи жизни — достаточно будет одной. При этом решается еще ряд задач. Например, по повышению эффективности расходования бюджетных средств. Немаловажно и то, что такой инструмент создается на основе отечественных разработок и направлен на достижение цели по цифровизации экономики», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирске всем пользователям транспортных карт стал доступен проезд в рамках единой системы «Электронный проездной», действующей во многих городах России.

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