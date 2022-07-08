Липецк, 8 июля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Липецкой области 8 июля выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 153 тыс. 58 случаев заражения.

За весь период наблюдения 148 тыс. 857 человек выписаны, в том числе 21 — за последние сутки.

За весь период скончались 3794 человека. Подтвержден один новый летальный случай.