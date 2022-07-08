Париж, 8 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон направил официальное послание своему алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну с поздравлениями по случаю Дня независимости Алжира. Об этом 8 июля сообщает Algerie Presse Service (APS) со ссылкой на текст заявления.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

Отмечается, что Макрон выразил пожелание скорейшего урегулирования всех противоречий между Францией и Алжиром. Более того, президент Франции сообщил, что готов принять приглашение своего коллеги и посетить Алжир.

«В ответ на ваше приглашение я буду рад вскоре приехать в Алжир, чтобы вместе запустить эту новую двустороннюю повестку дня, основанную на доверии и взаимном уважении наших суверенитетов. Я надеюсь, что мы сможем работать над этим сейчас, чтобы поддержать это стремление на прочной основе», — цитирует APS текст послания Макрона.