«Вильярреал» подписал контракт с вратарём Рейной
Вильярреаль, Испания, 8 июля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Вильярреал» подписал контракт с вратарём Пепе Рейной. Об этом 8 июля сообщается на сайте клуба
Андрей Пронин ИА REGNUM
«Вильярреал»
Отмечается, что соглашение клуба с 39-летним испанским голкипером рассчитано на один год.
Напомним, Рейна выступал за «Вильярреал» в 2002–2005 годах. После этого он играл английские «Ливерпуль» и «Астон Виллу», немецкую «Баварию», итальянские «Наполи», «Милан» и «Лацио».