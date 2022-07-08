Вильярреаль, Испания, 8 июля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Вильярреал» подписал контракт с вратарём Пепе Рейной. Об этом 8 июля сообщается на сайте клуба

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

Отмечается, что соглашение клуба с 39-летним испанским голкипером рассчитано на один год.

Напомним, Рейна выступал за «Вильярреал» в 2002–2005 годах. После этого он играл английские «Ливерпуль» и «Астон Виллу», немецкую «Баварию», итальянские «Наполи», «Милан» и «Лацио».