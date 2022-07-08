Бали, Индонезия, , 14:10 — REGNUM Своим «бойкотом» торжественного ужина на встрече глав МИД «большой двадцатки» представители G7 только ещё раз продемонстрировали ненависть к России, и эта ненависть приведёт к их репутационным, политическим и экономическим потерям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 июля.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, министры стран G7 проигнорировали званый ужин в знак протеста против присутствия главы МИД России Сергея Лаврова. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в свою очередь сообщила, что «Лавров в ходе ужина провел целый ряд двусторонних контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих».

» В общении со странами БРИКС и их партнёрами страны G7 пытаются усидеть на двух стульях, но заканчивается это известно чем. Чего они добились, приехав на встречу министров иностранных дел «Группы двадцати» и бойкотировав торжественный ужин, устроенной принимающей стороной для участников? Только ещё раз продемонстрировали свою фанатическую ненависть к России, которая, ненависть, опять же в очередной раз, привела к репутационным, политическим и, уверен, экономическим потерям для США и их союзников. Нанесена обида стране-председателю, выражено пренебрежение в адрес других участников встречи, сами министры G7 выставлены в глупом свете.