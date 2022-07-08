Донецк, 8 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике, сообщило 8 июля представительство ДНО в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:00 (совпадает с мск) — н. п. Керамик — н. п. Новобахмутовка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 44 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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