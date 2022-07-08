Москва, , 14:09 — REGNUM Совет Федерации одобрил закон, уточняющий наказание за пытки, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля. Преступление переводится в разряд особо тяжких и будет являться должностным.

Совет Федерации РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перевод пыток в категорию особо тяжких преступлений увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.

В ст. 286 Уголовного кодекса прописывается определение «пыток». Это любое действие, которым умышленно причиняются боль или страдания ради получения сведений, признаний, для запугивания, принуждения к каким-либо действиями. В ст. 302 УК вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Изменение позволит привлекать к ответственности за пытки не только следователей и лиц, проводящих дознание, но и сотрудников и руководство учреждений системы ФСИН России.

Изменения вносятся также ст. 302 УК (принуждение к даче показаний): санкция по этой статье при применении пытки будет жестче — от 4 до 12 лет лишения свободы. В случае смерти потерпевшего наказание составит до 15 лет лишения свободы.

В п. 3 ст. 286 УК вводится наказание за пытки должностными лицами в отношении несовершеннолетнего и «из корыстной и личной заинтересованности». Наказание составит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Законопроект был внесен в Госдуму сенаторами после того, как в октябре 2021 г. были распространены видеозаписи из архива ФСИН, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове.

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