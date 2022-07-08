Москва, 8 июля 2022, 14:09 — REGNUM Рост глобальной бедности, о котором сообщила Программа развития ООН, — это не только последствия инфляции, а прежде всего результат торговых войн и санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890
Эмиль Клаус. Бедность. 1890

«По мнению Всемирного банка, на рост бедности существенным образом влияет разрыв экономических цепочек, которые обеспечивают вовлечённость в глобальную экономику развивающихся стран и тем самым способствуют созданию рабочих мест, — сказал Сафонов. — Поэтому рост глобальной бедности — это не только последствия инфляции, а прежде всего результат торговых войн, санкций. Можно сказать, что мир вступил в новый цикл роста неравенства и бедности, который будет сочетать в себе разные факторы влияния и охватывать как развивающиеся, так и развитые страны. На этом фоне можно выделить существенный рост крайней бедности в африканских и латиноамериканских странах и рост относительной бедности в США, Британии».

Как полагает Сафонов, глобальная инфляция продолжит расти до середины 2023 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов рассказал, что глобальная бедность растет как из-за последствий пандемии, так и из-за санкций 2022 года.

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