Москва, 8 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Рост глобальной бедности, о котором сообщила Программа развития ООН, — это не только последствия инфляции, а прежде всего результат торговых войн и санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

«По мнению Всемирного банка, на рост бедности существенным образом влияет разрыв экономических цепочек, которые обеспечивают вовлечённость в глобальную экономику развивающихся стран и тем самым способствуют созданию рабочих мест, — сказал Сафонов. — Поэтому рост глобальной бедности — это не только последствия инфляции, а прежде всего результат торговых войн, санкций. Можно сказать, что мир вступил в новый цикл роста неравенства и бедности, который будет сочетать в себе разные факторы влияния и охватывать как развивающиеся, так и развитые страны. На этом фоне можно выделить существенный рост крайней бедности в африканских и латиноамериканских странах и рост относительной бедности в США, Британии».

Как полагает Сафонов, глобальная инфляция продолжит расти до середины 2023 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов рассказал, что глобальная бедность растет как из-за последствий пандемии, так и из-за санкций 2022 года.