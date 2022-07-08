8 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение издания «Европейская правда» о том, что канадское правительство намерено снять санкции с турбин для Газпрома по просьбе Германии.

Анна Царькова, , 14:24 — REGNUM Канадское правительство намерено снять санкции с турбин для Газпрома по просьбе Германии, пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники.

Газопровод Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима поставок турбин для газопровода Nord Stream», — сообщает источник.

Уточняется, что украинская сторона данное решение назвала «необоснованным и опасным для санкционного режима».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом отреагировала на новость о том, что Западу приходится нарушать собственные санкции, веденные против России.

«Слабаки!» — иронизирует Elen.

«Надо, чтобы она в пути потерялась», — с сарказмом добавил Сергей.

«Ах ты, Боже мой. Щедрость какая. Уже можно было и не отдавать», — отметила Елена.

«Жаль, а то цена на газ так хорошо вверх шагала», — шутит Jenya M.

«А что так? Назло Путину?» — смеется Елена Сергеевна.

«Надеюсь, теперь после ремонта будут долгие плановые работы», — не без сарказма отметила Анна.

«Себе оставьте», — с сарказмом написал один из участников обсуждения.

«Надеюсь, турбина поломается при установке», — не без сарказма добавил In Nominis.

«Середина лета, а какая только суета начинается! К осени посмотрим, как они запищат», — пишет Валентина Б.

«А нам только одну турбину надо починить? Чую, одной турбиной дело не закончится. Скоро зима», — с юмором отметила Oksana S.

«Поздно пить «Боржоми». Плановый ремонт будет идти столько, сколько надо, турбина не повлияет уже. Надо было раньше думать», — написала Екатерина Ч.

Газовая турбина

«Ну сейчас месяца полтора будут старую снимать, потом окажется, что ключ и пару болтов уронили в лужу, а нужны новые, потому как эти влаги набрали. Ну вы понимаете, о чем я…» — смеется Александр Анатольевич.

«Как они посмели?! Украина же сказала не передавать!» — шутит Ирина.

«Да не стоит торопиться. Мы не спешим», — с сарказмом добавила Лариса В.

«А вот надо ли? Я не спец, мое мнение приземленно и всё же — транзит через Украину надо прекращать. А там СП-2, — то, что осталось от его мощностей, хватит с них», — написал W.

«Придет зима, еще не такое будет!» — прокомментировала Нелли.

«Зря! Пусть без газа будут! Поучать нужно фашистов», — считает Eduard S.

«Сами придумали, себе проблему создали, потом решают ее», — написала Наталия.

«Не надо! Санкции есть санкции!» — смеется Оxana.

«Я вот против! Или все отменяйте, а не только то, что вам выгодно, или ничего», — добавил Van Der E.

«Немцам надо дать прочувствовать всю глубину санкций. И плевать на те турбины. Россия ничего не теряет, продает все в Азию, а этих надо добивать», — комментирует Yana S.

«Не, не, не… Санкции, значит санкции! Никаких отмен! Призываю всё мировое сообщество повлиять на Канаду! Пусть эта турбина там и остаётся! Германия должна замёрзнуть! В холоде мозг начинает работать!» — иронизирует mr. Zorg.

«М-да… Жить захочешь, не так раскорячишься», — смеется Елена С.

«А затем выяснится, что потребуются многие месяцы на монтаж, так как что-то уже пришло в негодность, а какие-то технологии вроде «суперотвертки со специальным шлицем» не найти, потому что все под санкциями… И так динамо-машина будет до зимы… А затем поговорим уже не о санкциях, а о репарациях в пользу РФ», — отметил abc Team.

«Беспринципные твари. Совести у них нет. Тьфу!» — подытожил Андрей.