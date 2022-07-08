Екатеринбург, 8 июля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Свердловской области за первое полугодие 2022 года забраковано 2,7% хлебобулочной продукции. Причиной стало нарушение требований маркировки и продажа без сопроводительной документации, сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Специалисты проверили порядка 3,8 тонн продукции. Забракованными оказались 0,106 тонн. Нарушения установлены на 22 объектах производства хлебобулочных изделий.

Несоответствующую требованиям продукцию изъяли из оборота. За её производство свердловские предприятия в общей сложности оштрафованы на 400 тысяч рублей.