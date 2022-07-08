Новосибирск, 8 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. На территории Черепановской и Искитимской больниц сегодня, 8 июля, открыли мемориалы в честь медиков, которые погибли, спасая пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

zdrav. nso.ru В Новосибирской области увековечили память медиков

Так, Черепановская больница потеряла рентгенолога Сергея Мордвицкого и фельдшера ФАПа посёлка Еловкино Инну Кафкунову.

На памятном знаке, установленном на территории Искитимской центральной больницы, увековечили имена шестерых медработников: врача-инфекциониста Елены Сотниковой, терапевта Галины Мазаловой, терапевта Антонины Дмитриевой, медицинской сестры Ирины Антюхиной, фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории Галины Маринич, акушерки Людмилы Гусельниковой.