Саранск, 8 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 15 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 260 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Mz19.ru Вакцина от коронавируса

Всего в регионе подтвердили 68 761 случай заражения коронавирусом, из них 12 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, за минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы восемь пациентов, накануне в больницы попали три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили также 12 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 17 жителей республики.