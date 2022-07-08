Москва, , 14:06 — REGNUM Глобальная бедность растет как из-за последствий пандемии, так и из-за санкций 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные Программы развития ООН о том, что с марта 2022 года число бедных людей в мире выросло на 71 млн.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Рост глобальной бедности наблюдается уже несколько лет, — сказал Сафонов. — Это и влияние пандемии, и разрушение экономических связей на фоне санкций в 2022 году. Но этот тренд определился давно. Ещё в начале 2000-х годов ООН и МОТ отмечали рост относительной бедности в экономически развитых странах. По их данным, 22% граждан развитых стран (300 млн человек) попадали в категорию относительно бедных и при этом более 33% детей в этих странах также относились к категории бедных».

По его словам, основные причины этого — неустойчивая занятость, рост стоимости жизни и растущее неравенство в распределении доходов.

«В 2018 году, по мнению МОТ, свыше 700 млн человек жили в бедности и 200 млн относились к категории безработных. При этом самая тяжелая ситуация была характерна для стран Африки», — констатировал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Программы развития ООН, общее число людей в мире, живущих за чертой бедности, составит чуть более 1,7 миллиарда.

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