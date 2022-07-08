Бийск, Алтайский край, , 14:06 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о проведении проверки по факту падения в канализационный колодец двух несовершеннолетних детей в Бийске (единственный наукоград региона — прим. ИА REGNUM).

Колодец Tookapic

В одном из сюжетов регионального телевидения журналисты осветили тему падения в открытый люк канализации в поселке Котельщиков в Бийске двух несовершеннолетних детей. Детям была оказана медицинская помощь. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки.

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности при обеспечении безопасности коммунальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года двухлетняя девочка погибла в канализационном септике в Старополтавском районе Волгоградской области.

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