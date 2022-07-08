Рязань, 8 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки направлены в ковид-госпитали 16 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в региональном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Mos.ru Анализы на коронавирус

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 122 620 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 118 634 человека. В том числе 51 — выписан за сутки.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 3 412 пациентов.