Москва, 8 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Свои поздравления советскому и российскому режиссёру Карену Шахназарову в связи его 70-летним юбилеем направил председатель правительства России Михаил Мишустин. Поздравительная телеграмма 8 июля обнародована на сайте российского правительства.

Цитата из к/ф «Мы из джаза». реж. Карен Шахназаров. 1983. СССР «А ну-ка, убери свой чемоданчик»

«Вы давно стали знаковой фигурой в отечественном кинематографе, внесли большой вклад в его развитие. Уникальный талант режиссера и сценариста, творческая энергия, особый взгляд художника воплотились в глубокие, проникновенные фильмы — комедии и драмы, оригинальные экранизации классики», — говорится в поздравлении.

Кроме того, глава правительства РФ указал, что под руководством юбиляра киностудия «Мосфильм» стала самым крупным предприятием отечественной киноиндустрии, на котором реализуются масштабные проекты.

Также Мишустин пожелал Шахназарову вдохновения, творческих успехов, здоровья и благополучия.

Отметим, советский и российский режиссёр, народный артист России Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Он является режиссёром таких фильмов, как «Мы из джаза» (1983), «Зимний вечер в Гаграх» (1985), «Курьер» (1986), «Город Зеро» (1988) и других.