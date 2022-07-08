Йошкар-Ола, , 14:04 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 8 июля лечение получает 21 пациент, из них у семи человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

У всех пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 19 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние двух пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) подключен один человек. Четыре пациента нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики был госпитализирован один человек, выписаны семь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля выздоровели с начала пандемии 43 564 жителя республики, за последние сутки выписаны два человека после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 749 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки.