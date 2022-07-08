8 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Георгий Балаков, , 16:32 — REGNUM Москва, 1943 год. Пока советские войска не на жизнь, а на смерть бьются с фашистскими захватчиками, в самом центре столицы популярная столовая собирает пожертвования для нужд гитлерюгенда и пострадавших от «коммунистических нелюдей» жителей Германии. Все это происходит максимально публично. Городские власти и органы правопорядка никак не реагируют на происходящее. На возмущение жителей Москвы организаторы «гуманитарного» сбора отвечают угрозами.

Настоящий украинский. Украина. Война. Донбасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Если прочитанное показалось вам чем-то абсурдным, то не спешите удивляться. Нечто подобное, если верить популярным телеграм-каналам, происходит сейчас в Москве. Оказывается, популярное кафе в центре города собирает средства на «гуманитарную» помощь для Украины. Администраторы нескольких сообществ Telegram провели собственное расследование и пришли к выводу, что полученные средства могут идти на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ) — тех самых, что пытают пленных российских солдат и массово убивают детей в Донецке.

(Орфография и пунктуация в цитатах сохранены)

«Друзья, личка завалена вашими сообщениями, начинаю разгребать Авгиевы конюшни. Сегодняшний номинант на звание главного русофоба — кафе «Х» (название ИА REGNUM не публикует во избежание самосуда и расправы над владельцами), которое располагается в самом центре Москвы. В то время, как страна всеми силами помогает нашим парням в СВО, эти лубриканты собирают средства для украинских волонтеров (фото 1). Все бы ничего, если бы эти волонтеры помогали украинским гражданским. Они же активно снабжают украинских боевиков, о чем рапортуют в своём инстаграме (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ред.) (фото 2, 3, 4). Переведу для тех, кто еще не понял: в самом центре русской столицы работают заведения, которые проводят благотворительные вечера, средства с которых идут украинским боевикам, убивающим русских солдат и детей Донбасса!» — написал телеграм-канал «Аким Апачев».

Рассказав о происходящем, автор поста призвал максимально распространить приведенную им информацию. В доказательство своих слов он прикрепил к тексту несколько скринов из социальных сетей, которые предложил в качестве подтверждения написанному. Ответ не заставил себя долго ждать. Многие телеграм-каналы подключились к расследованию.

«16 июля бар помощи всу «Х» отметит свой «др» в проукраинском пространстве и проведет еще один аукцион помощи всу. На основании полученной информации необходимо немедленно задержать всех участников данных организаций. И провести проверку на факты финансирования терроризма, участия в подрывной деятельности, возможно на их базе идет общение будущих проукраинских террористических групп», — сообщил телеграм-канал «Тройка», прикрепив к сообщению снимок анонса события в социальных сетях.

Позже ТГ-канал выложил фотографии из социальных сетей, на которых, по его сведениям, запечатлены владельцы кафе. Предположительно, на странице одного из них были опубликованы слова поддержки «друзьям из Киева», а также размещены посты с критикой специальной военной операции.

«Один из друзей К… занимается сбором оружия на всу. Ему переводят напрямую часть средств. Он же выпустил специально для заведения сингл «убивая z», — опубликовал ещё один пост ТГ-канал «Тройка».

Разрушенный дом в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ Следственный комитет России

Первые публикации о заведении появились в Сети 6 июля. Однако реакции на это со стороны правоохранительных органов на следующий же день не последовало (или о ней не было известно — прим. ИА REGNUM). Поэтому участники расследования решили напомнить о происходящем.

«Совсем забыли напомнить, что вчера была выявлена сеть заведений под прикрытием которой идет сбор и передача денег украинским террористам. Осуществляется сбор сочувствующих активистов, на постоянной основе проводятся сборы и аукционы на нужды всу. Возможно, владельцы знакомы со спящими ячейками националистов. Деятельность в центре Москвы ведут нагло и открыто, без какого-либо сопротивления. Считаем необходимым незамедлительно задержать и допросить владельцев заведения, проверить их деятельность на предмет статьи 275, статьи 205.1 УК», — дал свою оценку происходящему ТГ-канал «Тройка».

Спустя полтора часа после этого поста его автор опубликовал скрины переписки, как он утверждает, с одним из владельцев заведения общепита. Сообщения от предполагаемого спонсора украинских «волонтеров» содержали не только оскорбления, но и угрозы в отношении администратора телеграм-канала. Однако говорить о том, что они однозначно написаны владельцем кафе все же нельзя. После того, как дело получило огласку, владельцы кафе решили «дать заднюю» и приостановили работу своего заведения.

«После такого внимания хозяева заведений, собирающих деньги на снабжение украинских боевиков, ожидаемо пытаются откатиться. Представляете, их взломали и только сегодня они получили доступ к своему аккаунту, а писали от их имени какие-то негодяи. Для меня же очевидно, что мы накрыли целое змеиное кубло, в котором кублится не одно заведение и не один владелец — это, по сути, преступная организация, подпольно действующая на территории РФ и обслуживающая интересы террористических группировок. Более того, один из владельцев угрожает вооруженной расправой парням из «Тройки», которые нарыли всю подноготную. Сейчас кафе не работает, владельцы залегли на дно и ждут, что все уляжется. Нет, лубриканты, вы приплыли! Не считая силовых структур, к делу подключился комитет ГД по безопасности. Попрошу все «буйные головы» не впадать в крайности и не планировать расправы. Уверен, что такое внимание общественности гарантирует скорую и справедливую оценку деятельности этих «благотворителей», а мы будем просто наблюдать за действиями компетентных органов. Тем не менее заняться нам будет чем», — написал «Аким Апачев».

На данный момент можно отметить, что этот случай получил широкий общественный резонанс. К выяснению всех обстоятельств подключились и представители власти. Так, депутат Московской городской думы Андрей Медведев у себя в телеграм-канале пообещал обратиться в правоохранительные органы с соответствующим запросом относительно деятельности кафе.

«Как депутат Московской Городской Думы, я, безусловно, обращусь в правоохранительные органы с запросом. И попрошу проверить деятельность этого заведения и его участие в финансировании ВСУ. При этом, соглашусь. Если бы они собирали деньги, скажем, на помощь хоспису в Киеве, это была бы бесспорная история (если она, конечно, подтверждена). И тут даже сказать-то было особо нечего. Хотя я бы подивился, почему бы не помочь Донецку или Луганску, там что, нет больных? И Киеву сейчас помогают все, кто может. Республикам только мы. Ну да ладно, это я ворчу. В любом случае гуманитарные истории это одно, а прямая или косвенная поддержка ВСУ — это совершенно другой состав. Строго говоря, состав уголовный. Не мне, впрочем, решать. Но обращение в органы я отправлю. Даже интересно, что ответят. И надеюсь, что ответ нас всех устроит», — написал в своем канале Медведев.

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