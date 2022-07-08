Йошкар-Ола, , 14:03 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 8 июля выздоровели с начала пандемии 43 564 жителя республики, за последние сутки выписаны два человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 749 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июля прививки от коронавируса в Марий Эл сделали 421 643 человека. Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 403 078 жителей региона.