Санкт-Петербург, 8 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Почти 1,5 тыс. рогов и 120 лап хищников пытались провести через Санкт-Петербургскую таможню в Дубай (ОАЭ), а далее во Вьетнам под видом косметики, рассказали 8 июля в пресс-службе ведомства.

t. me/customs_rf Лапы хищных животных

Контрабанду обнаружили на таможне во время сканирования партии, представленной как «шампуни, зубная паста, средства личной гигиены». Инспекторы нашли 1426 рогов парнокопытных, 120 лап хищников, струю бобра и другие части диких животных.

«Эти товары относятся к особо ценным и охраняются Конвенцией СИТЕС», — пояснили в ведомстве уточнив, что груз под видом косметики пытались экспортировать в Дубай с конечным пунктом назначения во Вьетнаме.

Помимо рогов и лап, таможенники изъяли 158 ювелирных изделий, элитный алкоголь, табачную продукцию и большое количество незадекларированных товаров народного потребления — детские смеси, одежду, обувь, часы, запчасти для авто, косметику. Всего — более пяти тонн товаров.

«Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о контрабанде по ст. 226.1 и ст. 200.2 УК РФ, а также дел об АП по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Часть партии направили на экспертизу», — подытожили в пресс-службе.