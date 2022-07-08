Архангельск, , 14:01 — REGNUM В Архангельской области средства материнского капитала чаще всего направляют на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

Семья

«С начала года Пенсионный фонд в Архангельской области и НАО направил 1,5 млрд рублей по заявлениям семей о распоряжении материнским капиталом. Более 2,5 тыс. обратившихся в ПФР родителей (57% от всех) использовали средства на улучшение жилищных условий, в связи с чем было выделено больше миллиарда рублей», — сообщили в отделении.

Также востребовано получение ежемесячной выплаты на второго ребенка в возрасте до трех лет. В этом году порядка тысячи семей (25%) Поморья и НАО обратились за назначением выплаты. Всего родителям направлено 157 млн рублей.

Помимо ежемесячной выплаты спросом пользуется и оплата обучения детей. С начала года 719 семей (16%) приняли решение направить материнский капитал на эти цели. Пенсионный фонд выделил семьям на образование детей средства в размере 29,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр и София стали самыми популярными именами в Архангельской области для новорожденных в 2022 году.