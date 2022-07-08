Посольство Британии в Москве отказалось менять адрес
Москва, 8 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Посольство Великобритании в России не будет пользоваться новым адресом на площади ЛНР, считая актуальным старый — на Смоленской набережной.
Abnews.ru
Флаг Великобритании
«Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — сообщили РИА Новости в посольстве.
На сайте британского посольства адрес значится как 121 099, Москва, Смоленская набережная, 10.
Как сообщало ИА REGNUM, британское посольство располагалось по адресу: Москва, Смоленская набережная, 10, однако после переименования «переехало» на площадь ЛНР, владение 1.