Ангарск, Иркутская область, , 14:00 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 8 июля известило о росте числа мошенничеств в сфере инвестирования денежных средств в Ангарске. По данным правоохранителей, за последнее время поступило сразу несколько заявлений, связанных с одним и тем же видом мошенничества.

Мошенники Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Обратившиеся в полицию потерпевшие сообщают, что в одной из социальных сетей (запрещенной на территории России) обнаружили объявление о выгодном инвестировании денежных средств с получением в трехдневный срок прибыли. Вкладывая небольшие денежные суммы, граждане действительно получали двойную выплату, о чем рассказывали своим знакомым, предлагая так же поучаствовать в подобных инвестициях.

Однако в дальнейшем, перечисляя гораздо большие суммы дохода от «инвестирования» так и не дождались. Страница с объявлением оказывалась заблокированной.

Полиция обращает внимание доверчивых граждан на то, что подобные «инвестиционные проекты» работают по принципу пирамиды и приносят прибыль только своему владельцу. Не стоит вкладывать личные деньги в чужое благосостояние.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой стала 51-летняя жительница Бодайбо, решившая инвестировать в криптовалюту.

Читайте также: Жительница Приангарья перевела «инвесторам» миллионы рублей