Самара, , 14:02 — REGNUM Почетные медали «За заслуги в воспитании детей» и «За любовь и верность» вручили родителям в Самаре. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

День семьи, любви и верности в Царицыно Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что пять семей, в которых дети имеют достижения в работе, учебе, творчестве, спорте, искусстве и науке были удостоены почётных знаков «За заслуги в воспитании детей».

«Создание и сохранение таких больших семей — это, конечно, большой труд. Но вы не просто сохраняете семью, вы воспитываете замечательных детей, которые пойдут по вашим стопам. Очень хочется, чтобы ваш ежедневный, ежеминутный труд был оценен, чтобы вас знали люди и брали с вас пример», — приводит пресс-служба слова главы г. Самары Елены Лапушкиной.

Отмечается, что 14 самарских супружеских пар, которые стали образцом самого института семьи, получили знак «За любовь и верность».