* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:59 — REGNUM Отдел информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Бадахшан призвал СМИ избегать громкой музыки и шуток в дни праздника Курбан-байрам.

Курбан-байрам. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава отдела Моазуддин Ахмади заявил на пресс-конференции в пятницу, 8 июля, что СМИ должны действовать в соответствии со стандартами и политикой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не должны транслировать музыку и шутки.

Он также попросил СМИ опубликовать праздничное послание муллы Хайбатуллы, лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и пригласить богословов на свои программы. Ахмади сделал акцент на отражении обычаев и традиций в соответствии с шариатом.

Однако в дни Курбан-байрама всегда транслировались развлекательные программы, сопровождаемые музыкой.