Красноармейский район, Челябинская область, 8 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Челябинской области отдали под суд жителя Миасса, который организовал в своём гараже нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Обвинительное заключение утвердила прокуратура Красноармейского района. Обвиняемым является 30-летний гражданин. По данным следствия, он произвёл более 700 граммов вещества, а затем был задержан, направляясь в Курган для сбыта. При нём оказалось почти 550 граммов наркотика. А при обыске у него нашли ещё наркотики и почти 500 тыс. рублей, кроме того, прекурсоры и лабораторию.

Также у него был интернет-магазин для распространения наркотических средств. Следователи установили и то, что он легализовал полученные в криптовалюте от наркоторговли деньги.