Нижний Новгород, 8 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 60 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 411 758 человек на утро 8 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 35 жителей области, накануне в больницы попали 20 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 424 296 случаев заражения коронавирусом, из них 95 — за минувшие сутки. 11 577 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19 в регионе, за минувшие сутки скончался также один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 34 жителя региона.