Курган, 8 июля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 8 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали четырёх человек, выписаны по выздоровлению семерых человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Mzur.ru Коронавирус. Удмуртия

Всего за сутки выявлено 14 заражённых коронавирусом курганцев. Это на два человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 8 июля выявлено 105 235 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 452 человека, скончался 1441 пациент (ни одного человека за сутки).