Сеул, , 13:58 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило глубочайшие соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье погибшего и всему японскому народу», — заявили в МИД Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Абэ был тяжело ранен во время выступления в городе Нара около 11:30 по местному времени (05:30 мск). Его срочно госпитализировали в больницу, однако экс-премьер-министр скончался. Ему было 67 лет.

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