Молдавия, , 13:56 — REGNUM Вооружённые силы Молдавии начали получить оружие от стран Запада. Об этом 8 июля сообщил порталу Newsmaker министр обороны республики Валерий Мижа.

Молдавские солдаты Army.md

«Поставляют легкое стрелковое вооружение для воинских частей, участвующих в миротворческих операциях», — сказал глава военного ведомства.

Он добавил, что тяжёлое вооружение Молдавии пока не поставляют, но Кишинёв рассчитывает, что такие поставки будут. Минобороны планирует заменить советское вооружение на современное западное.

«Нет, у нас нет планов закупки боевой авиации. Что касается вертолетов, этот вопрос обсуждается. Мы понимаем, что с логистической точки зрения в вертолетах есть необходимость», — добавил Мижа.

Министр подчеркнул, что это нельзя называть «вооружением» молдавской армии, а нужно отнестись к этому, как к «перевооружению».

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно выражала сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. Она также заявляла, что страна нуждается в укреплении армии. В ЕС на прошлой неделе согласовали помощь республике вооружением на сумму €40 млн.

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