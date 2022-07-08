Черкесск, , 13:55 — REGNUM В Карачаево-Черкесии на реализацию пяти прорывных инвестиционных проектов планируется направить 170 млрд рублей. Это крупные проекты в сфере туризма, развития зеленой генерации, сельского хозяйства и промышленности, сообщил 7 июля министр экономического развития республики Алий Накохов в своем докладе на круглом столе в Совете Федерации, на котором обсуждали модели экономического развития субъектов СКФО.

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Среди проектов министр назвал строительство новых малых ГЭС, закладку и развитие фруктовых садов интенсивного типа, реализацию инвестпроектов по строительству курортов «Домбай» «Архыз», а также Худесского горно-обогатительного комбината.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии в настоящее время идет работа на 170 объектах в рамках федеральных программ и нацпроектов. Среди них 70 социальных объектов, в том числе школы и детские сады, спорткомплексы и объекты культуры. Кроме того, ведется благоустройство 64 территорий, ремонт 31 участков дорог, четырех искусственных сооружений и монтаж одной установки весогабаритного контроля.