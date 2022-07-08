Иркутск, , 13:55 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о смертельном ДТП, случившемся в ночь на 8 июля в Ангарске: водитель иномарки от полученных травм скончался на месте.

ДТП в Ангарске МВД

предварительно установлено, что 20-летний мужчина, управляя автомашиной Honda Fit Shuttle, около одного из строений второго квартала не справился с управлением и допустил съезд машины с проезжей части с последующим наездом на опору освещения. В результате произошедшего мужчина от полученных травм скончался на месте.

Кроме того, в салоне транспортного средства находилось три пассажира, никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июня по 3 июля в Приангарье случилось 51 дорожно-транспортное происшествие.

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