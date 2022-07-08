Москва, , 13:54 — REGNUM В России сложилась уникальная ситуация увязать интересы российской торговли и промышленности, и для этого стране нужны национальные чемпионы среди производителей. Об этом по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по торговле и потребительскому рынку заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сложилась уникальная ситуация и исторический шанс более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности. Это совсем не означает, что нужно полностью отказываться от импорта — он обязательно должен быть как для ассортимента, так и для ориентира по качеству. Однако мы должны вместе с вами вырастить новых национальных чемпионов среди производителей», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

По его словам, в случае, если торговые сети будут придерживаться принципа «ничего личного — в Китае дешевле», то в России никогда не появится полноценной промышленности потребительских товаров.