Таллин, , 13:54 — REGNUM Нарва объявила чрезвычайную ситуацию в приграничном с Россией городе, так как тендер на закупку газа для предоставляющего услуги отопления предприятия Enefit Power провалился. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что на тендер не поступило ни одного предложения от продавцов газа, а чрезвычайная ситуация позволит ходатайствовать в Департаменте окружающей среды Эстонии об использовании других источников энергии.

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что городская кризисная комиссия признала опасность сложившейся ситуации, так как у города нет газа на зимний отопительный сезон.

Она выразила надежду, что теперь предприятие Enefit Power получит от Департамента окружающей среды разрешение отапливать город сланцевым маслом, которое более дешевое, а его поставки стабильнее. Однако сланец считается «грязным топливом» и всячески ограничивается новыми директивами Евросоюза.

Райк аргументировала переход от природного газа к сланцу тем, что только это позволит предотвратить большую социальную проблему в третьем по населению городе страны. По словам Райк, сейчас в Нарве одни из самых низких тарифов на отопление в Эстонии, но резкое повышение цен станет катастрофой.

«Не побоюсь назвать сильное повышение цен на отопление социальной катастрофой. Сравним доходы жителей Нарвы и Таллина: в Таллине средняя зарплата составляет 1 700 евро, а у нас — 1 050 евро», — констатировала мэр.

Она также напомнила, что каждый четвертый нарвитянин — пенсионер.

Предприятие Enefit Power уже ходатайствовало о повышении стоимости отопления в Нарве на 78%.