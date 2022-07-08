Таллин, 8 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Нарва объявила чрезвычайную ситуацию в приграничном с Россией городе, так как тендер на закупку газа для предоставляющего услуги отопления предприятия Enefit Power провалился. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Отмечается, что на тендер не поступило ни одного предложения от продавцов газа, а чрезвычайная ситуация позволит ходатайствовать в Департаменте окружающей среды Эстонии об использовании других источников энергии.

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что городская кризисная комиссия признала опасность сложившейся ситуации, так как у города нет газа на зимний отопительный сезон.

Она выразила надежду, что теперь предприятие Enefit Power получит от Департамента окружающей среды разрешение отапливать город сланцевым маслом, которое более дешевое, а его поставки стабильнее. Однако сланец считается «грязным топливом» и всячески ограничивается новыми директивами Евросоюза.

Райк аргументировала переход от природного газа к сланцу тем, что только это позволит предотвратить большую социальную проблему в третьем по населению городе страны. По словам Райк, сейчас в Нарве одни из самых низких тарифов на отопление в Эстонии, но резкое повышение цен станет катастрофой.

«Не побоюсь назвать сильное повышение цен на отопление социальной катастрофой. Сравним доходы жителей Нарвы и Таллина: в Таллине средняя зарплата составляет 1 700 евро, а у нас — 1 050 евро», — констатировала мэр.

Она также напомнила, что каждый четвертый нарвитянин — пенсионер.

Предприятие Enefit Power уже ходатайствовало о повышении стоимости отопления в Нарве на 78%.