Ижевск, 8 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Татарии, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Rebcenter Moscow Остановите наркотики

По данным следствия, в апреле текущего года молодой человек прибыл из Агрыза в Завьяловский район с целью распространения наркотических средств посредством оборудования тайников на территории района. При задержании у него обнаружили наркотические средства в крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела были допрошены свидетели, проведены химическая и иные судебные экспертизы. Обвиняемый полностью признал вину.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сингапуре казнили путём повешения двоих осужденных за контрабанду наркотиков, один из которых являлся гражданином Малайзии.

Читайте также: В Сингапуре казнили двоих осужденных за контрабанду наркотиков