* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 13:53 — REGNUM В афганской провинции Панджшер в продолжение практики принудительного выселения несколько семей, в том числе семья бывшего командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были вынуждены покинуть свои дома.

Афганистан U.S. National Archives

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что 8 июля Малика Дара, бывшего командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Хаджи Ханджара вынудили вместе с семьями покинуть деревню Малбатак уезда Дара.

Собеседники издания утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют превратить их дома в опорные пункты. Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудили две семьи покинуть Сарсафидар и Абдуллахейль в уезде Дара.

Недавно талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили в принудительном выселении семей из Панджшера, Баглана и Балхаба.

Стоит отметить, что, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Панджшер, командир Малик Дара способствовал захвату группировкой уезда Дара.