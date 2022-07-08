Херсон, Украина, , 13:53 — REGNUM Начали работу официальные сайты Херсонской областной администрации и городских администраций Херсонщины. Об этом 8 июля заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, на сайтах будет публиковаться достоверная официальная информация по социально-политическим, экономическим, организационным и прочим процессам в области. Кроме того, на них можно будет узнать о связях Херсонщины с другими регионами России и о планах администраций на будущее.

«Я знаю, что херсонцы получают информацию из различных источников. Но это будет тот источник, который можно считать самым достоверным», — отметил Сальдо и добавил, что пользователи не разочаруются.

Созданы официальные сайты Херсонской областной администрации, сайты горадминистраций Херсона, Новой Каховки, Геническа, Скадовска и Берислава, их сообщества «Вконтакте» и в Telegram.