Москва, , 13:53 — REGNUM Легенды об угрозе прекращения работы номера мобильного телефона или необходимости переоформить договор связи используют для получения доступа к банковским счетам мошенники, обзванивающие жителей РФ под видом сотовых операторов. Об этом 8 июля сообщает Банк России.

Остап Бендер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать», — отмечается в сообщении Центробанка.

Также указывается, что во избежание отключения номера мобильного телефона потенциальной жертве предлагается набрать на нём определенную комбинацию цифр и в результате абонент подключает переадресацию на номера мошенников звонков и текстовых сообщений, включая СМС от банка. В результате злоумышленники получают возможность дистанционно управлять банковским счетом и украсть денежные средства.

«Кроме того, мошенники могут сообщить, что гражданину необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда злоумышленники сообщают, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полицию Ижевска обратился 37-летний безработный местный житель, сообщив о хищении у него около 1 млн рублей.