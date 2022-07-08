* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 8 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на позиции иракских военных. Об этом 8 июля сообщает информационное агентство Shafaq.

@teamsmediawar Армия Ирака

По данным журналистов, нападение произошло в провинции Дияла в пятницу, 8 июля. Снайперы боевиков обстреляли солдат иракской армии, находившихся на блокпост в районе Аль-Машахада.

По предварительным данным, в результате обстрела ранения получил как минимум один из военнослужащих.

По информации журналистов, в район инцидента стянуты дополнительные подразделения иракской армии, которые проводят операцию по поиску и уничтожению нападавших.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.