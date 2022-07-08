Москва, , 14:06 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 7 июля в рамках «Российской креативной недели» заявил, что арктический центр эпоса и искусств в Якутске может стать точкой культурного притяжения для коренных народов Арктики из разных стран. Такое заявление он сделал в ходе пленарной сессии на тему «Национальная театральная школа: креативный контекст — от Крыма до Камчатки», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

«Мы сейчас целенаправленно создаем арктический центр эпоса и искусств для того, чтобы наша страна культурно доминировала в Арктической зоне. Такие крупные центры могли бы стать центрами притяжения людей Севера к России и её культуре. Якутский арктический центр — далеко не рядовой объект площадью почти 30 тыс. кв. м., там будут представлены наши театры, государственная филармония. Проект создан лучшими архитекторами страны, и мы надеемся завершить его возведение в 2023 году», — подчеркнул он.

Якутский народный эпос Олонхо объявлен ЮНЕСКО как шедевр устного и нематериального наследия человечества. Постановки по мотивам национальных произведений ставят не только в Якутии, но и за рубежом.

Якутия была выбрана для проведения первого конгресса национальных театров России в знак признания заслуг республики по сохранению национальной культуры народов Севера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Российская креативная неделя проходит в Москве в Парке Горького в период с 7 по 10 июля 2022.

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