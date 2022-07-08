Москва, , 14:05 — REGNUM Депутат московского муниципального округа Красносельский Алексей Горинов приговорён к семи годам колонии общего режима за распространение ложной информации о российских Вооружённых силах. Об этом сообщает 8 июля Business FM.

Полиция у здания Мещанского суда Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы Юлия Котомина рассказала, что Горинов признан виновным в распространении фейков о ВС России с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Такое преступление предусмотрено пунктами «а», «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Обвинение полагает, что 15 марта, когда Горинов в ходе заседания совета депутатов округа высказался о российской армии, в его словах были «не соответствующие действительности данные». Так, он выразил сомнения в том, что в период спецоперации на Украине в районе следует проводить конкурс детского рисунка, а также предложил почтить память погибших минутой молчания.

Приговором суда он также лишён права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на протяжении четырёх лет после освобождения.

Арестовали депутата 27 апреля, судебный процесс длился с 27 июня. Свою вину Горинов не признал.